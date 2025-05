Playout Serie A, la Smile Cosenza affronta Nuoto Ancona

StrettoWeb

Inizia la fase di Playout per la pallanuoto nel campionato di Serie A femminile. Appuntamento sabato 10 maggio ore 20,30 presso la piscina comunale di Campagnano tra Smile Cosenza e Nuoto Ancona. “Comincia la nostra serie playout tra le mura amiche. Chiediamo la massima adesione, venite a sostenerci in massa…”, l’invito del mister, Francesco Fasanella. Il gruppo Aqa ha bisogno di sentirsi importante per la città: l’obiettivo è quello di rimanere in serie A1 e mantenere livelli altissimi.

La partita? “Sappiamo che non sarà semplice, ogni gara playoff o gara playout sono delle gare a parte che hanno un’emotività diversa rispetto a quella che può essere una gara in campionato”, dice sempre Fasanella. Ed ancora: “Sappiamo che la classifica non deve illuderci; noi vogliamo giocare al meglio delle nostre possibilità e vogliamo giocare contro Ancona sapendo di dover essere noi, per prima cosa, gli artefici di questa salvezza”. Sabato sera porte aperte per tutti, ingresso gratuito e diretta sul canale YouTube della società.

