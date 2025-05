Gara-2 Playout Ancona-Smile Cosenza, Morrone: “possiamo chiudere la serie”

StrettoWeb

È già tempo di Gara-2 per la pallanuoto femminile. La Smile Cosenza, sabato alle ore 15.30, presso la Piscina del Passetto, è pronta a scendere in acqua contro Ancona per il ritorno dei Playout. “Grazie alla vittoria in gara 1 abbiamo la possibilità di chiudere la serie sabato ad Ancona”, dice il capitano Federica Morrone. “Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, perché giochiamo in trasferta e la tensione sarà molto alta, noi però ci faremo trovare pronte e dovremo essere brave a gestire i momenti complicati con lucidità e la giusta mentalità”, le sue parole. C’è grande attesa per la delicata partita e per chiudere già in questa fase il campionato di serie A1.

Per la maschile, invece, arrivano altre ottime notizie. Vittoria, fuori casa, contro Italica sport per 11-20. 2-5, 1,7, 4-5, 4,3 i parziali appannaggio degli uomini di mister Gianmarco Manna. “È sempre importante vincere, poi il derby è sempre il derby”, spiega proprio Manna a margine della partita a Reggio. “Abbiamo fatto una buona partita, in una vasca ostica con un’ottima squadra, che – tra l’altro – in casa si esprime molto meglio che in trasferta. Adesso andiamo a giocare l’accesso ai playoff da capolista, a fine mese a Catania, sperando di vincere e di poter poi ambire a qualcosa di più grande”, l’auspicio del mister e di tutta la società.