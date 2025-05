Playoff Serie C, oggi ritorno delle semifinali: la gara trasmessa dalla RAI, diretta tv in chiaro | PROGRAMMA

StrettoWeb

Questa sera sono in programma le due semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Praticamente definita, a meno di miracoli, la gara tra Pescara e Audace Cerignola, visto l’1-4 dei biancazzurri in Puglia dell’andata. Tutta da decifrare, invece, la “finale anticipata” tra Ternana e Vicenza, dopo lo 0-0 dell’andata. Si gioca alle ore 20 e una delle due sfide sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Rai Sport: si tratta di Ternana-Vicenza.

Tabellone final four

Semifinali

Ritorno: mercoledì 28 maggio 2025 (ore 20)

Pescara-Audace Cerignola

Ternana-Vicenza – diretta Rai Sport

Finali

Andata lunedì 2 giugno 2025 (ore 21.15)

Vicenza/Ternana-Audace Cerignola/Pescara

Ritorno sabato 7 giugno 2025 (ore 21.15)

Audace Cerignola/Pescara-Vicenza/Ternana