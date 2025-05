Playoff Serie C, impresa Dierre in Gara-1: sconfitta Gela

StrettoWeb

La Dierre Basketball Reggio Calabria fa un passo importante verso la finale del campionato Calabria-Sicilia, imponendosi con autorità sul campo del Gela Basket per 58-74 nel primo atto delle semifinali Playoff. Al Palalivatino, gremito da quasi 2.000 spettatori, i reggini hanno messo in mostra un basket di qualità, lontano dalle incertezze mostrate in alcune gare della stagione regolare proprio contro i siciliani e palesando nella loro migliore versione.

La partita è stata decisa dalla grande freddezza al tiro della squadra di coach Cotroneo, con Cernic autore di una prestazione stellare, colpendo triple su triple e chiudendo a 19 punti. A supportarlo, un Barrile concreto, nonostante non fosse al top, centellinato dallo staff tecnico (18 punti) e un Angius regista perfetto (9 punti), capace di gestire i tempi di gioco con la classe di un vero “professore”. Ottimo anche l’apporto di Idone, determinante nel pacchetto lunghi, il giovane dimostra miglioramenti continui.

Al contrario, il Gela Basket ha pagato una serata no, con percentuali di tiro negative sia dal campo che dalla linea dei liberi. Nonostante i 18 punti di Musikic e i 14 di Gaspare Caiola, la squadra siciliana non ha giocato sui propri livelli, subendo un parziale schiacciante nel terzo quarto (12-22) che ha di fatto chiuso la contesa.

Gara molto equilibrata per due quarti. Reggini, anche sul più sette e Gela in rimonta. La gara cambia nel terzo quarto con un super break a suon di triple per il team del Presidente Filianoti.

Operazione resistenza nel quarto, complice il risveglio dei locali. La serie ora si sposta a Reggio Calabria, dove giovedì alle ore 20 al Palacalafiore la Dierre proverà a chiudere i conti e volare in finale. La storia tra le due formazioni, insegna, che nulla è definitivo, nulla è stato scritto. Serve grinta e concentrazione fino in fondo

Gela Basket-Dierre 58-74

(16-19,16-20,12-22,14-13)

Gela Basket: Musikic O,Bernardo,Todorovic 5,Stanic 11, Julakidze, Tomic, Susino, Caiola E. 10, Caiola G. 14, Husam, Musikic V 18, Golubovic. All. Bernardo

Dierre: Railans 6,Trinca 12,Vukosavljevic, La Mastra 3, Cernic 19, Alescio, Idone 4, Fazzari, Angius 9, Laganà 3, Ripepi, Barrile 18. All Cotroneo, Ass. Marcianò

Arbitri Fabrizio La Spina e Antonio Cantarella di Giarre

