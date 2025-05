Playoff Serie C, i sorteggi: definiti gli accoppiamenti del 1° turno nazionale. Il tabellone completo con le gare degli Ottavi

StrettoWeb

I playoff di Serie C entrano nel vivo. Dopo le gare di domenica e di ieri, relative ai primi due turni del girone, ora si passa alla fase nazionale, con le partite degli Ottavi. Si giocherà in partite di andata e ritorno, con il vantaggio del fattore campo per le teste di serie, che avranno anche due risultati su tre a disposizione (con due pareggi, non si andrà ai supplementari, ma passerà la testa di serie). Chi sono le teste di serie? Le tre terze classificate (che entrano da domenica), la vincitrice della Coppa Italia di Serie C e la miglior classificata in stagione regolare delle sei arrivate dalla fase precedente. Nello specifico Feralpi Salò, Torres, Monopoli, Rimini e Pescara. Affronteranno chi è passato ieri e le sorprese non sono mancate.

I risultati del 2° turno della fase del girone

Questi i risultati di ieri:

Albinoleffe-Atalanta U23 1-3

Renate-Giana Erminio 1-2

Pescara-Pianese 2-1

Arezzo-Vis Pesaro 0-1

Crotone-Juventus Next Gen 0-0

Catania-Potenza 1-0

La suddivisione per gli accoppiamenti

Teste di serie:

Feralpi Salò

Torres

Monopoli

Rimini

Pescara

Non teste di serie

Atalanta U23

Giana Erminio

Vis Pesaro

Crotone

Catania

Sorteggi 1° turno fase nazionale: i nuovi accoppiamenti degli Ottavi dei playoff di Serie C

A stabilire gli accoppiamenti sono stati i sorteggi: ecco le partite.

FASE PLAYOFF NAZIONALE (1° TURNO)

Andata: domenica 11 maggio

Atalanta Under 23-Torres

Giana Erminio-Monopoli

Catania-Pescara

Crotone-Feralpisalò

Vis Pesaro-Rimini

Ritorno: mercoledì 14 maggio

Torres-Atalanta Under 23

Monopoli-Giana Erminio

Pescara-Catania

Feralpisalò-Crotone

Rimini-Vis Pesaro

Dopo le due gare degli Ottavi, si passerà ai Quarti, o al 2° turno di fase nazionale, dove entreranno in gioco le seconde classificate. La procedura sarà la stessa: teste di serie e sorteggi. Ecco di seguito il programma su come proseguirà il tabellone.

FASE PLAYOFF NAZIONALE (2° TURNO)

Andata domenica 18 maggio – Ritorno mercoledì 21 maggio

da definire – Vicenza (2ª classificata Girone A)

da definire – Ternana (2ª classificata Girone B)

da definire – Audace Cerignola (2ª classificata Girone C)

da definire – da definire

FINAL FOUR

Semifinali – Andata domenica 25 maggio e ritorno mercoledì 28 maggio 2025

Finali – Andata lunedì 2 giugno 2025 e ritorno sabato 7 giugno 2025

