Playoff Serie C, giocate le due semifinali di ritorno: ecco quale sarà la finale

Anche la Serie C 2024-2025 è pronta a calare il sipario. Questa sera si sono giocate le due semifinali di ritorno dei playoff. Praticamente già decisa una delle due (quella tra Pescara e Audace Cerignola), dopo l’1-4 biancazzurro dell’andata, mentre per l’altra (Ternana-Vicenza) era tutto in bilico dopo lo 0-0 di qualche giorno fa. Nessuna sorpresa da Pescara: all’Adriatico finisce 1-1, la prima finalista è quella abruzzese. La finale anticipata tra Ternana e Vicenza, invece, è appannaggio degli umbri neroverdi, che vincono per 3-1 e staccano il pass per l’ultimo atto, che sarà dunque Ternana-Pescara, con andata in Umbria.

Risultati playoff Serie C

Semifinali

Ritorno: mercoledì 28 maggio 2025 (ore 20)

Pescara-Audace Cerignola 1-1 (andata 4-1)

(andata 4-1) Ternana-Vicenza 3-1 (andata 0-0)

Playoff Serie C: data e orario della finale

Finali

Andata lunedì 2 giugno 2025 (ore 21.15)

Ternana-Pescara

Ritorno sabato 7 giugno 2025 (ore 21.15)

Pescara-Ternana