Playoff Serie C, giocata l’andata delle due semifinali: i risultati

StrettoWeb

Questa sera si sono disputate le due gare d’andata delle semifinali dei playoff di Serie C. In campo le quattro teste di serie, qualificatesi senza sorprese. La sorpresa è in una delle due gare, quella in Puglia: il Pescara segna ben 4 reti a Cerignola e ipoteca la finale. All’Audace serve l’impresa al ritorno. Pari a reti bianche nell’altra sfida, la finale anticipata tra Vicenza e Ternana. Ritorno in Umbria, resta tutto in equilibrio.

Playoff Serie C, i risultati dell’andata delle semifinali

Domenica 25 maggio (ore 20)

Audace Cerignola-Pescara 1-4

Vicenza-Ternana 0-0

Tabellone final four: le gare di ritorno

Ritorno: mercoledì 28 maggio 2025 (ore 20)

Pescara-Audace Cerignola

Ternana-Vicenza

Finali

Andata lunedì 2 giugno 2025 (ore 21.15)

Vicenza/Ternana-Audace Cerignola/Pescara

Ritorno sabato 7 giugno 2025 (ore 21.15)

Audace Cerignola/Pescara-Vicenza/Ternana