Playoff Serie C, ufficializzata la gara trasmessa dalla RAI: diretta tv in chiaro

In una breve nota ufficiale, la Lega Pro ha ufficializzato la partita che sarà trasmessa dalla RAI in diretta tv in chiaro domani sera, mercoledì 18 maggio. Com’è noto, infatti, alle ore 20 si disputeranno le sfide di ritorno dei playoff di Serie C, quelle che stileranno il tabellone delle final four, le semifinali in cui rimarranno solo in quattro a contendersi l’ultimo posto per la promozione in Serie B. La partita scelta dalla RAI è Vicenza-Crotone, che sarà trasmessa da RAI Sport. All’andata, domenica, i biancorossi hanno sbancato lo “Scida”, ipotecando la qualificazione. Ai calabresi servirebbe violare il campo ospite e farlo con due gol di scarto. In caso di vittoria con un gol di scarto, infatti, a passare sarebbero i padroni di casa, in quanto testa di serie.

Di seguito il programma completo, con i risultati dell’andata e le partite di domani.

FASE PLAYOFF NAZIONALE (2° TURNO) – QUARTI

Andata: domenica 18 maggio

Ore 16.00

Crotone-Vicenza 1-2

Ore 18.15

Giana Erminio-Ternana 1-0

Vis Pesaro-Pescara 2-4

Atalanta U23-Audace Cerignola 0-0

Ritorno: mercoledì 21 maggio

Ore 20.00

Ternana-Giana Erminio

Vicenza-Crotone

Pescara-Vis Pesaro

Audace Cerignola-Atalanta U23