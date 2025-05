Playoff Serie C, follia di Vrenna: schiaffo a Ronaldo nel tunnel, stangata al DG del Crotone

StrettoWeb

Stangata del Giudice Sportivo nei confronti del Direttore Generale del Crotone Raffaele Vrenna, inibito per oltre due mesi, fino al 31 luglio, per via di alcuni comportamenti tenuti nel corso del match contro il Vicenza di domenica, gara d’andata dei Quarti dei playoff di Serie C persa per 1-2 dai pitagorici. Partita che, tra l’altro, complica e anche di molto i piani di una qualificazione: il Vicenza, infatti, è testa di serie e dovrebbe perdere con due gol di scarto domani sera in casa per permettere al Crotone di festeggiare il passaggio in final four.

Tornando alla squalifica, come si legge nel dispositivo, l’inibizione è arrivata per avere il DG Vrenna, “alla fine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto:

mentre le squadre facevano rientro nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante un diverbio tra i calciatori di entrambe le squadre, colpiva con uno schiaffo al volto il calciatore avversario Sig. Pompeu Da Silva; dopo essere stato allontanato dai tesserati della sua squadra, mentre faceva rientro nello spogliatoio, colpiva con un forte pugno un pannello posto come divisorio fra l’ingresso spogliatoio e il tunnel spogliatoi, senza conseguenze”.

Non è però questa l’unica squalifica in casa Crotone, in quanto sono stati fermati anche due calciatori: Cargnelutti e Di Pasquale, il primo per la doppia ammonizione di domenica e il secondo per un giallo preso da diffidato. Entrambi salteranno il ritorno di domani a Vicenza.