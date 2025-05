Playoff Serie C, date e orari del secondo turno: la gara con diretta Rai. Il regolamento e gli accoppiamenti

StrettoWeb

Dopo le gare di ieri sera, che hanno dato il via ai playoff di Serie C, si torna in campo mercoledì 7 maggio per il secondo turno, l’ultimo che riguarda la fase legata ai gironi e quello in cui fanno il proprio ingresso le quarte classificate, tra cui il Crotone. Definita questa, si passerà a quella nazionale, dove entreranno in gioco le terze classificate e la vincitrice della Coppa Italia. Intanto, in merito alle partite di mercoledì, la Lega Pro ha ufficializzato gli orari in una specifica nota.

GIRONE A

ALBINOLEFFE – ATALANTA U23 Ore 20.00

RENATE – GIANA ERMINIO Ore 20.00

GIRONE B

PESCARA – PIANESE Ore 20.00

AREZZO – VIS PESARO Ore 20.00

GIRONE C

CROTONE – JUVENTUS NEXT GEN Ore 20.00 Diretta Rai Play

CATANIA – POTENZA Ore 20.00

Regolamento

Le società vincitrici avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season.

