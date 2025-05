Playoff Serie C, ufficiali data e orari di semifinali e finale: quale gara avrà la diretta tv in chiaro sulla RAI

StrettoWeb

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle partite di semifinale playoff di Serie C, il cui tabellone è stato definito ieri dopo le gare di ritorno dei Quarti. Alle final four, le quattro teste di serie: Ternana, Vicenza, Audace Cerignola e Pescara, che si affronteranno in due partite – andata e ritorno – con supplementari ed eventualmente rigori in caso di doppio pari o di identico numero di gol segnati. Sarà così anche per la finale. Non ci sono più teste di serie o vantaggi derivanti dal miglior posizionamento in classifica.

Tabellone final four: date e orari delle semifinali

Si scende in campo sempre alle ore 20, sia per l’andata di domenica 25 maggio che per il ritorno di mercoledì 28. La gara in diretta tv RAI, in chiaro, sarà Vicenza-Ternana, una delle due gare d’andata di domenica.

FINAL FOUR

Semifinali

Andata: domenica 25 maggio (ore 20)

Audace Cerignola-Pescara

Vicenza-Ternana – diretta RAI Sport

Ritorno: mercoledì 28 maggio 2025 (ore 20)

Pescara-Audace Cerignola

Ternana-Vicenza

Finali

Andata lunedì 2 giugno 2025 (ore 21.15)

Vicenza/Ternana-Audace Cerignola/Pescara

Ritorno sabato 7 giugno 2025 (ore 21.15)

Audace Cerignola/Pescara-Vicenza/Ternana