Playoff Serie C, Catania senza i propri tifosi mercoledì a Pescara: divieto di vendita

“In vista della gara Pescara-Catania, in programma mercoledì 14 maggio con inizio alle ore 20.00 allo stadio ‘Adriatico – Giovanni Cornacchia’ e valevole per il ritorno del Primo Turno della Fase Play Off Nazionale del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia di Pescara ha disposto per i residenti in Sicilia il divieto di vendita dei tagliandi in tutti i settori dell’impianto sportivo”. Questa la nota ufficiale pubblicata sul sito del Catania. Mercoledì sera la squadra etnea sarà da sola, in quel di Pescara, per la gara di ritorno degli ottavi dei playoff di Serie C. Divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia.

Un motivo in più, per la compagine di Toscano, affinché trarre il massimo dal match di domani sera al “Massimino”, per l’andata. E’ necessario, essendo il Pescara testa di serie, vincere almeno una delle due sfide per passare al turno successivo. Domani, dunque, i rossoblu si giocano tanto. La decisione del Prefetto è relativa a quanto accaduto un anno e mezzo fa (dicembre 2023), a margine del match di Coppa Italia Serie C in Sicilia, dove si verificarono episodi di guerriglia tra tifoserie: quella rossoblu, tra le altre cose, assaltò il bus dei tifosi avversari.

