Pizzo, la ‘scinduta’ di San Francesco da Paola | VIDEO

StrettoWeb

La Processione di San Francesco di Paola a Pizzo Calabro è una delle celebrazioni religiose più sentite della città, dedicata al santo patrono della Calabria e della gente di mare. San Francesco di Paola, fondatore dell’Ordine dei Minimi, è venerato per la sua vita ascetica e per i numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. La processione principale si tiene tradizionalmente la terza domenica di maggio.

Durante questa giornata, il simulacro del santo viene portato in processione per le vie di Pizzo, concludendosi con la benedizione del mare, un gesto simbolico che richiama il patronato di San Francesco sulla gente di mare. Nel video sottostante, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le immagini delle celebrazioni di questi giorni.