Pista ciclabile a Messina, Lega: “l’amministrazione faccia un passo indietro per il tratto sul viale San Martino”

“Visto che l’amministrazione Basile ha già fatto un passo indietro sulla pista ciclabile in via del Vespro, adesso ne faccia un altro per quella di viale San Martino compresa nel tratto tra via Santa Cecilia e Villa Dante”. A chiederlo, in un’interrogazione rivolta al sindaco Federico Basile e all’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello i consiglieri del gruppo Lega-Prima l’Italia Cosimo Oteri, Amalia Centofanti e Rosaria D’Arrigo. “La pista ciclabile in via del Vespro aveva cancellato gli stalli per i disabili e impediva l’accesso al poliambulatorio dell’ASP -spiegano Oteri, Centofanti e D’Arrigo- quella in viale San Martino nel tratto tra via Santa Cecilia e Villa Dante restringe troppo la carreggiata, creando disagi considerevoli alla viabilità e agli esercizi commerciali della zona”.

“La soluzione che proponiamo è quella di trasformare il marciapiede esistente, che è sufficientemente largo, in un percorso ciclopedonale. Non siamo contrari alle piste ciclabili –concludono i tre esponenti di Lega-Prima l’Italia-ma la realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile deve tenere conto delle specificità del territorio e delle esigenze della popolazione”.

