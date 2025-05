Piazza del Popolo, “La Strada” presenta una proposta di riqualificazione

StrettoWeb

Il consigliere comunale Saverio Pazzano e il movimento civico “La Strada” hanno illustrato, il 13 maggio 2025 nella Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, il progetto di riqualificazione di Piazza del Popolo a Reggio Calabria. L’iniziativa, al centro di un’assemblea pubblica molto partecipata dagli operatori del mercato, da associazioni e cittadini, alla presenza anche del Sindaco e di diversi consiglieri, punta a trasformare la storica piazza in un luogo moderno, accessibile e multifunzionale, capace di rispondere ai bisogni della comunità e rilanciare il ruolo del mercato cittadino.

“Una nuova visione per la piazza”

“L’obiettivo è restituire a Piazza del Popolo la sua centralità nella vita urbana. La proposta prevede una piazza polifunzionale, spazio aperto a iniziative culturali, sportive e ricreative, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del mercato storico, patrimonio della città da tutelare e rilanciare”, afferma Pazzano.

“Tutela e valorizzazione in un contesto vincolato”

All’assemblea Saverio Pazzano ha comunicato un dato importantissimo e che non era mai emerso: “la Piazza è oggi soggetta a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza, a conferma del suo valore storico e culturale. Solo un progetto capace di esaltare il mercato e le attività tradizionali, come quello de La Strada, può essere coerente con le normative e con le finalità. Il movimento ha sempre riconosciuto negli ambulanti non solo un ruolo economico, ma possono essere interpreti di una cultura popolare fatta di relazioni, saperi e pratiche sociali. Il valore storico della piazza diventa così un’occasione per integrare questa eredità viva nel percorso di riqualificazione”.

“Uso improprio da interrompere”

“Attualmente, Piazza del Popolo è adibita a parcheggio temporaneo. Durante l’assemblea, il Sindaco ha chiarito che l’Amministrazione non intende mantenere questa destinazione, tanto più ora che è stato formalizzato il vincolo storico. La Strada chiede che l’uso improprio venga interrotto subito, per evitare che la cittadinanza si abitui a una funzione distorta, mettendo a rischio il futuro percorso di valorizzazione”, evidenzia Pazzano.

“Un contributo concreto e documentato”

“Per rendere la proposta concreta, La Strada ha predisposto un dossier tecnico-politico, messo a disposizione del consiglio comunale, dei portatori di interesse e delle istituzioni competenti. Uno strumento chiaro, pensato per favorire un confronto trasparente e approfondito tra tutte le parti coinvolte“, sottolinea Pazzano.

Nel corso dell’assemblea è giunta la notizia che il TAR ha accolto il ricorso degli ambulanti contro la sospensione del mercato disposta dall’Amministrazione Comunale. Le motivazioni confermano le criticità espresse mesi fa da Pazzano. “Ma questo dispositivo rischia di restare simbolico se non si affrontano le prospettive future: il consiglio comunale sta lavorando a un piano di riorganizzazione dei mercati e solo una proposta strutturata e partecipata, come quella de La Strada, potrà evitare la chiusura o lo spostamento del mercato”, puntualizza Pazzano.

“Un’occasione per il confronto sui contenuti”

“In un clima politico spesso segnato da contrapposizioni e propaganda elettorale, La Strada propone un percorso concreto per discutere nel merito. La proposta su Piazza del Popolo rappresenta un’opportunità per le forze politiche di compiere un passo avanti, superando le strumentalizzazioni e lavorando insieme per il bene comune”, prosegue Pazzano.

“Un progetto per il futuro della città”



“La riqualificazione di Piazza del Popolo rientra in una più ampia visione di rigenerazione urbana sostenibile e inclusiva. Valorizzare gli spazi pubblici, promuovere la partecipazione attiva e rafforzare il legame con il centro storico sono i cardini per costruire una città più coesa, vivibile e consapevole delle proprie radici”, conclude Pazzano.