Piazza del Popolo, Morabito: “grazie a chi ci ha sostenuto. Perché tanto accanimento nei confronti degli ambulanti?”

“Probabilmente ancora ci vorrà un po’ per poter dire che è tuto passato, ma noi non molliamo andiamo avanti in nome di verità e giustizia“. E’ quanto afferma Santa Morabito, referente del comitato dei venditori ambulanti del mercato di piazza del popolo. “Non riusciamo a capire il perché di tanto accanimento nei nostri confronti, in fondo vogliamo le stesse cose che l’amministrazione dice di volere: lavorare nella legalità e come si evince dalla sentenza del TAR i 32 operatori sono stati riconosciuti non abusivi mentre da qualcuno continuiamo ad essere etichettati così. Cogliamo l’occasione per ringraziare i nostri avvocati Felice Domenico Retez e Alessandra Zagarella nonché i loro collaboratori per averci supportato e fato credere in una giustizia che in molti momenti di forte disperazione credevamo non esistesse“, rimarca Morabito.

“Ringraziamo tutti i giornalisti che ci hanno dato voce quando anche se urlavamo nessuno ci sentiva, un grazie particolare ad Emilia Condarelli, giornalista di Reggio Tv e donna combattiva che si è spesa mettendoci l’anima e il cuore per noi, grazie Emilia. Ringraziamo anche la Digos per il loro prezioso lavoro, in particolare l’ispettore Rinaldi, la senatrice Minasi e l’onorevole Rizzo insieme a tutti i rappresentanti politici che ci affiancano ed aiutano, i mercatali della montagnola di Roma e i mercatali di tutti i vari mercati italiani tutti gli Amici parenti e tutti quei cittadini che ci sono stati vicini nei momenti più bui”, conclude Morabito.