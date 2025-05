Piazza del Popolo, Martino dopo la sentenza del Tar: “l’amministrazione compia una riflessione sulle sorti del mercato storico”

StrettoWeb

A seguito della sentenza del TAR che ha dichiarato illegittima la delibera della Giunta comunale di sospensione dell’attività mercatale a Piazza del Popolo, l’auspicio è che l’amministrazione comunale compia una riflessione sulle sorti del mercato storico di Reggio Calabria. Piazza del Popolo può essere un luogo polifunzionale e può esserlo in ragione della sua storia e della sua vocazione, da 70 anni saldatura fra il centro cittadino e le sue periferie: mercato di mattina, spazio aperto ad iniziative o semplicemente luogo di incontro di pomeriggio, palcoscenico di eventi la sera”. E’ quanto afferma l’ex assessore Angela Martino, esponente di Sinistra Italiana – Avs.

Sentenza

“La sentenza non pone semplicemente una questione di competenza sull’organismo che ha adottato la scelta di sospendere l’unico mercato quotidiano della città, ossia la Giunta e non invece il competente Consiglio comunale, errore che purtroppo è costato tempo e denaro agli ambulanti di Piazza del Popolo. I giudici amministrativi hanno infatti evidenziato come possa essere istituito il servizio di spunta, che consente l’occupazione giornaliera dei posteggi da parte di soggetti già ad oggi abilitati, quindi assolutamente non abusivi. Tale misura (che era stata inserita dalla sottoscritta nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente) ha chiaramente dei costi legati al sistema di controllo della spunta; costi che a Piano di Rientro vigente purtroppo non era stato possibile affrontare, ma che oggi il Comune potrà certamente sostenere per garantire il diritto al lavoro ai soggetti titolari di autorizzazione di tipo “B” o muniti di SCIA“, rimarca Martino.

“Sul piano dei controlli, le ultime assunzioni nel Corpo di Polizia Locale possono agevolare un’immediata implementazione delle risorse umane della sezione annonaria, indispensabile per garantire il diritto al lavoro degli ambulanti regolari e il decoro del mercato nel suo complesso. Il sacrosanto diritto al lavoro dei mercatali, la legalità e la sicurezza, il decoro urbano e lo sviluppo economico, nonché il rispetto per la storia dei luoghi, possono coesistere e dovranno coesistere nella direzione che l’amministrazione comunale sceglierà di perseguire. Imprescindibile stavolta, però, dovrà essere agevolare l’ascolto di quanti e il dialogo con quanti quella piazza la vivono da tempo e sono in grado di renderla viva e bella, assieme alle categorie datoriali e alle parti sociali in grado di fornire un apporto decisivo per fare ripartire lo storico Mercato di Piazza del Popolo, anche in chiave contemporanea“, conclude la nota.