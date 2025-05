Piazza Armerina devastante: batte Milazzo in Gara-2 e vola in finale Playoff

StrettoWeb

Piazza Armerina chiude i giochi e vola in finale Playoff. I ragazzi della “Città dei Mosaici” battono Milazzo nel derby siciliano anche in Gara-2 e staccano il pass per l’ultima fase del torneo. Finisce 90-64. Dominio assoluto di Piazza che nel primo quarto mette subito le cose in chiaro segnando 29 punti contro i 17 degli ospiti: Labovic (7 punti, saranno 18 a fine gara) e Coltro (8 punti, 14 a fine gara) fanno la voce grossa. Nei quarti successivi Piazza Armerina chiude sempre avanti aumentando il gap (17-15, 21-19, 23-14). Sono 11 i punti di Farina, 9 quelli di Binelli (con 9 rimbalzi) e Laganà, tutti e 3 ex Viola. Prestazioni solide per Rotondo (12 punti e 7 rimbalzi) e Occhipinti (11 punti e 8 assist). A Milazzo non basta il solito Rimsa da 19 punti e 6 rimbalzi e un buon Lalic da 14 punti.

Ci sarà da attendere per la seconda finalista. Avellino ha vinto Gara-2 contro Monopoli pareggiando i conti nella serie. Gara a punteggio bassissimo, conclusa 55-53 (si è tirato con il 23% e il 24% da 3). L’1 giugno Gara-3 decisiva a Monopoli.