Ultimi 10 minuti da urlo! Piazza Armerina batte Milazzo in Gara-1 della semifinale Playoff: ex Viola on fire

StrettoWeb

Ribaltato il fattore campo in Gara-1 della semifinale Playoff tra Milazzo e Piazza Armerina, derby siciliano fra le due squadre che hanno chiuso alle spalle della Viola nella stagione regolare ma, a differenza dei reggini, hanno giocato un’ottima postseason superando i rispettivi primi turni dei Playoff. Una sfida tutta siciliana che ha regalato grandi emozioni. Inizio un po’ soft con appena 22 punti da una parte e 25 dall’altra nel primo tempo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi il match è esploso. Ben 29 punti per Milazzo, 24 per Piazza Armerina, più di quanti ne avevano segnati nei primi 20 minuti di gara. Svincolati avanti 51-49 agli albori dei 10 minuti di gioco rimasti ma travolti da una reazione pazzesca di Piazza Armerina in grado di segnare 30 punti nell’ultimo quarto, contro i 17 di Milazzo. Sono 18 i punti di Simone Farina, 14 quelli del reggino Marco Laganà, entrambi ex Viola. Prova maiuscola quella di Rotondo con 18 punti. A Milazzo non basta la doppia doppia di Rimsa da 17 punti e 10 rimbalzi. Mercoledì 28 maggio si torna in campo a parti invertite per riaprire la serie o chiuderla definitivamente.