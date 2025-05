Comito: “Piani di Acquaro sarà servita dai bus per Vibo Valentia”

StrettoWeb

“L’amministrazione regionale della Calabria ha dimostrato ancora una volta la sua attenzione verso il territorio vibonese, ed in particolare verso quelle zone spesso dimenticate. È il caso della frazione Piani di Acquaro, che da quando l’amministrazione comunale non è più in carica si è ritrovata di fatto scoperta di un servizio fondamentale per la quotidianità delle famiglie, ovvero il trasporto pubblico che consentiva agli studenti del posto di raggiungere le scuole di Vibo Valentia; fino ad allora, infatti, questo collegamento veniva garantito da una navetta messa a disposizione dall’amministrazione del sindaco Barilaro, che accompagnava i ragazzi fino ad Acquaro centro.

Una carenza grave, della quale oggi si è fatto carico l’assessore ai Trasporti Gianluca Gallo ponendovi rimedio. Dal 12 maggio prossimo, infatti, l’autobus di linea avrà come partenza e capolinea non più Acquaro centro ma la frazione Piani. Quello che può sembrare un piccolo passo è in realtà una grande conquista per le famiglie della piccola frazione, che hanno tutto il diritto di ottenere pari trattamento rispetto agli altri.

Per tutto ciò non posso che esprimere un sentito ringraziamento sia all’assessore Gallo, sempre attento alle esigenze dei calabresi, che a tutte le famiglie di Piani, ai genitori dei ragazzi, che in questi mesi sono state un pungolo e uno sprone costante contribuendo ad ottenere un risultato estremamente importante. Ancora una volta la Regione riesce a dare risposte ad un territorio che ha bisogno di sentirsi parte di quella grande comunità che è la Calabria”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Comito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.