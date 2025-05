Pescara-Futura, Gattuso: “pronti alla sfida decisiva. Tifosi? Meravigliosi”

StrettoWeb

Pasquale Gattuso, direttore sportivo della Futura, ha tracciato un bilancio della stagione e guarda con fiducia alla decisiva gara di ritorno contro il Pescara, in programma sabato alle ore 16 in Abruzzo.

“L’Under 19? Non è una novità vedere il Palattinà esaurito – esordisce Gattuso – anche martedì sera il nostro pubblico è stato meraviglioso. Purtroppo l’andata è andata male, ma queste sono sconfitte che valgono come vittorie per l’impegno mostrato, per un gruppo meraviglioso che non ha mai mollato”.

Nonostante due importanti assenze dal quintetto base come Melito e Diano, la squadra ha tenuto testa agli avversari: “Siamo stati in vantaggio fino alla fine, poi il recupero della Meta e la stanchezza hanno fatto la differenza. Siamo fieri di come i ragazzi hanno giocato e di come il mister De Stefano li ha preparati“.

Gattuso ha poi elogiato i giovani della squadra: “Ramondino si allena con la prima squadra dall’inizio dell’anno e ha acquisito grande sicurezza. Squillaci ha giocato 38 minuti ad altissimi livelli, ma tutti hanno dato il massimo“.

La prima squadra? “La stagione della Futura è stata segnata dagli infortuni: Abbiamo avuto problemi gravi con il Capitano Cividini, Pannuti, Minnella e altri, ma nessuna squadra ci ha messo sotto. Abbiamo ottenuto risultati che nessuno si aspettava e ora manca solo la ciliegina sulla torta“.

Sulla sfida di sabato a Pescara, il DS si mostra fiducioso: “Possiamo vincere tranquillamente. Sono una squadra fortissima, ma noi abbiamo gli elementi giusti per dar loro fastidio. Il nostro pubblico è favoloso, incita i ragazzi ma sa apprezzare anche gli avversari di valore, come dimostrato con Junior Alves e gli altri campioni“.

Concludendo, Gattuso lancia un messaggio di ottimismo: “Sabato abbiamo tutte le possibilità di passare il turno. La squadra è pronta e motivata per questa sfida“.