Perchè le vittorie di Chelsea e Tottenham confermano che l’Inter in finale di Champions è un miracolo di Inzaghi

Due finali europee su tre sono passate in archivio, sabato ci sarà la terza, la più attesa, la finale di Champions League che vedrà l’Inter opposta al PSG, due anni dopo la finale persa contro il Manchester City. Un nuovo appuntamento con la storia per Simone Inzaghi e per buona parte di quel gruppo che dalla sconfitta contro Guardiola della stagione 2023 ha fatto tesoro, è maturato, si è cucito uno Scudetto sul petto e ora punta a riscrivere la storia.

“Dopo Istanbul c’è sempre Atene“, direbbe un altro Inzaghi (Pippo). Chissà se Simone pensa lo stesso. Intanto, lui il suo miracolo lo ha già fatto portando l’Inter in finale.

Le vittorie europee di Chelsea e Tottenham e il valore del miracolo di Inzaghi

Dicevamo delle due finali europee in archivio. Il Tottenham ha battuto il Manchester United in Europa League, il Chelsea ha avuto la meglio sul Betis in Conference League. Due trionfi dai quali viene fuori un dato importante. Il Chelsea con una rosa da 992 milioni di valore complessivo ha vinto la coppa meno importante. Il Tottenham con 836 milioni di valore complessivo ha vinto il secondo trofeo europeo, battendo il Manchester United il cui valore complessivo dei giocatori corrisponde a 699 milioni.

Parliamo di tre squadre che superano ampiamente il valore della rosa dell’Inter che si aggira sui 663.8 milioni. E non ci si faccia ingannare dal Manchester United che viene che viene da anni bui nei quali la propria rosa ha visto un crollo verticale di valore, mentre l’Inter viene da una stagione con lo Scudetto sul petto e una finale di Champions conquistata.

E fin qui abbiamo parlato solo di Conference League ed Europa League. Il confronto con la Champions è impietoso. Il PSG finalista ha una rosa da 932.50 milioni. L’Arsenal eliminato in semifinale dai francesi addirittura di 1.13 miliardi. Barcellona e Bayern Monaco, eliminate dall’Inter nel proprio cammino, 1.02 miliardi e 859 milioni. Il tutto senza scomodare gli 1.31 miliardi del City e gli 1.27 del Real Madrid.

Tutte queste squadre superano fino a raddoppiare il valore della rosa dell’Inter. E nessuna di esse, fin qui, ha fatto meglio dei nerazzurri. Il merito? Di Simone Inzaghi ovviamente. L’Inter ha raggiunto 2 finali di Champions League in 3 anni, si siede stabilmente al tavolo delle big europee pur avendo una rosa dal valore più vicino a quello del Newcastle che dei top team.

E lo fa grazie alla maestria del suo tecnico, al suo acume tattico (la carriera allungata a Mkhitarian, i cambi di ruolo a Carlos Augusto e Calhanoglu, giusto per citare alcuni episodi) e alla sua passione. Il tutto senza fare mercati dispendiosi da diversi anni, puntellando la rosa con colpi a zero, prestiti e pagamenti dilazionati.

E c’è pure chi ha il coraggio di criticare Simone Inzaghi, uno degli allenatori migliori della storia dell’Inter e dell’intero calcio italiano. Inzaghi ha fatto un vero e proprio miracolo: gli manca solo il lieto fine, sabato sera la chance per scriverlo.