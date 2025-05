Perché il Catanzaro questa volta può sognare la Serie A. E Caserta ci crede: “devo frenare i ragazzi…”

StrettoWeb

“Il campionato ha detto che, dopo le due promosse, i liguri sono stati i migliori. È giusto considerarli favoriti, ma sarà il campo a parlare, e in queste due partite lo Spezia dovrà dimostrare la propria superiorità. Se siamo arrivati fin qui è perché anche noi abbiamo fatto un ottimo percorso: tra i ragazzi c’è entusiasmo, devo cercare di contenerlo un po’, ma abbiamo una gran voglia di giocarci questa sfida”. Così Fabio Caserta alla vigilia di Catanzaro-Spezia, gara d’andata della semifinale playoff per la Serie A.

La città sogna il grande salto ed è arrivata allo stesso identico punto della scorsa stagione. Con una differenza: lo Spezia degli ultimi mesi, delle ultime settimane, è una squadra più “umana”, tra l’altro battuta dallo stesso Catanzaro un po’ di tempo fa, con una rete di Pittarello. Rispetto a un anno fa, con una Cremonese di altra categoria, l’avversaria di quest’anno in semifinale è più alla portata, pur restando molto forte. Ecco perché, secondo noi, questa volta Catanzaro può sognare il grande colpo, quantomeno una finale che rappresenterebbe il punto più alto finora della storia recente.

Tornando alle parole di Caserta, lui evidenzia: “c’è entusiasmo nell’aria, ed è bello respirarlo. Bello potersi giocare qualcosa di così importante, qualcosa su cui pochi avrebbero puntato all’inizio della stagione. Eppure, Iemmello e compagni, guidati con determinazione dal tecnico melitese, si sono guadagnati tutto sul campo, lottando fino all’ultimo. Il primo step, superato contro il Cesena, ha lasciato buone sensazioni ma ha anche prosciugato energie preziose. Ora arriva il secondo, domani, contro lo Spezia, da affrontare con lucidità e consapevolezza: non più due risultati su tre a disposizione, ma un doppio confronto da interpretare con intelligenza”.

“Giochiamo in casa, e dovremo cercare di sfruttare al massimo il fattore campo – ha spiegato Caserta – Non sarà la partita decisiva, ma potrà influenzare molto quella di ritorno. A differenza del Cesena, qui tutto è ribaltato: servirà grande concentrazione per ottenere la vittoria già all’andata”.