In partenza le fasi finali dei Campionati di Calcio ASC Calabria

Mesi intensi per il settore calcio ASC Calabria alla guida di Carlo Vitale, Responsabile Regionale Calcio ASC Calabria, per i Campionati iniziati ad ottobre 2024 e che hanno visto un alternarsi di colpi di scena nelle varie categorie di Calcio A 8, Piccole Pesti Coppa Calabria nelle diverse categorie Primi Calci, Pulcini A 6, Pulcini A 7 Elite, Esordienti A 9, Piccoli Campioni Anno 2018/2019, Calcio A 7 (4 Gironi), Primi Calci Calcio A 6 Singola Annata (4 Gironi), Primi Calci Piccole Pesti 2016/2017, Calcio A 6 (8 Gironi), Pulcini A 6 Singola Annata (6 Gironi), Pulcini A 6 2014/2015 (8 Gironi), Pulcini Calcio A 7 2014/2015, Esordienti Calcio A 5 2012/2013 (4 Gironi), Esordienti Calcio A 9 2012/2013 (5 Gironi), Esordienti A 9 Singola Annata 2013 (2 GIRONI), Giovanissimi A 5 (2 Gironi), Giovanissimi A 11 (2 Gironi), Allievi A 5, Allievi A 5 2008-2009 (2 Gironi) e Juniores A 5 2006/2007.

Ed infatti, conclusi i gironi dei Campionati di Calcio ASC Calabria, che hanno coinvolto oltre 400 squadre, si è in procinto di assistere alle fasi finali alle quali parteciperanno le migliori classificate di ogni girone e, in seguito ad un tabellone ad eliminazione diretta, seguiranno le due squadre finaliste che accederanno alle Finalissime Provinciali del prossimo 15 giugno allo Stadio Comunale di Locri, grazie alla preziosa collaborazione del Sindaco del Comune di Locri.

Ed infatti, in concomitanza allo svolgimento dei Campionati di Calcio ASC Reggio Calabria si è assistito nella medesima stagione ai Campionati di calcio ASC Corigliano-Rossano seguiti da Carlo Vitale, Responsabile Regionale Calcio ASC Calabria, oltre che a Lamezia grazie al Responsabile ASC Patrizio Gemello ed a Crotone grazie al Responsabile ASC Francesco Paonessa. Tanto fermento tra le squadre per contendersi il primo posto nelle fasi finali per giungere alle Finalissime Provinciali ASC e da lì volgere alle tanto bramate Finali Regionali di Calcio ASC Calabria, che si disputeranno a Scalea il prossimo 27, 28 e 29 giugno. A ritmo sostenuto proseguono anche i tornei ASC OVER 45 C8, AMATORI OVER 35 e ASC INTERAZIENDALE- INTERPROFESSIONALE, mentre sono già a buon punto le Fasi Finali di ASC Amatoriale C5 e ASC COPPA CALABRIA OVER 35 C- 11.

L’entusiasmo di Carlo Vitale

Entusiasta Carlo Vitale, Responsabile Regionale Calcio ASC Calabria. “Una stagione calcistica intensa quella che sta volgendo al termine, anche se ancora dobbiamo assistere alla fase più viva e combattuta dei Campionati. Sono curioso di assistere al confronto tra le prime squadre dei rispettivi gironi delle diverse categorie nelle fasi finali, tra le distinte “aree” Calabresi ASC. Con il settore tecnico di Calcio ASC Calabria ogni anno arriviamo in questo periodo stanchi, ma ugualmente soddisfatti di quanto organizzato. Sono fortunato di poter collaborare con tecnici del calibro di Giovanni Minniti, Amedeo Basile, Francesco Massara, Francesco Luvarà e Gianluca Letizia, con cui programmiamo le stagioni sportive calcistiche e ci coordiniamo per l’organizzazione di quello che ritengo il Campionato per eccellenza e che solo sulla carta può essere considerato “amatoriale”. Ringrazio il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, per la piena fiducia, dandoci carta bianca nell’organizzazione, quale segnale di stima e di rispetto delle nostre capacità tecniche ed organizzative. Sono certo che ancora avremo tante sorprese in queste fasi finali, senza dimenticare che quest’estate ci sarà l’immancabile appuntamento con lo Swell CUP”. Per informazioni visitare la pagina ASC Reggio Calabria, l’APP ASC Calabria o scrivere a ascreggiocalabria@gmail.com.

