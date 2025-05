Il Parco del Vento di Punta Pellaro: i lavori in corso, il sogno dello sviluppo e le controversie sul progetto

StrettoWeb

Punta Pellaro, località costiera di Reggio Calabria, è nota per essere un punto di riferimento per gli appassionati di kitesurf grazie alle sue condizioni meteorologiche favorevoli. In qualsiasi altra località del mondo sarebbe un paradiso del turismo giovanile e sportivo, appositamente valorizzato per attrarre migliaia di persone da tutto il mondo e creare un indotto straordinarie, e invece a Reggio Calabria è una della aree più abbandonate e degradate della città. Finalmente, negli ultimi anni, il Comune ha avviato i lavori per la realizzazione del “Parco del Vento“, un progetto ambizioso volto a riqualificare l’area e valorizzare il lungomare.

Il progetto e gli obiettivi

Il “Parco del Vento” è parte integrante del più ampio piano di riqualificazione del waterfront reggino, finanziato con 1,2 milioni di euro attraverso i Patti per lo Sviluppo della Città Metropolitana. Il progetto prevede la creazione di una pista ciclabile, un’area fitness, un playground per il basket, giostrine per bambini, passerelle per l’accesso al mare per persone disabili, una pista ciclabile e cinquanta palme a fare da cornice. Una briciola, per quello che Punta Pellaro dovrebbe essere, ma almeno qualcosa. Un piccolo passo avanti, simile al nuovo Tempietto sul Lungomare di Reggio Calabria. Il progetto, però, ha sempre dimostrato enormi criticità.

Le criticità emerse

Nonostante l’entusiasmo iniziale, i lavori hanno sollevato diverse preoccupazioni tra residenti e operatori locali. Una delle principali critiche riguarda il restringimento della strada, che ha ridotto significativamente lo spazio per la viabilità e i parcheggi, minando anche le vie di fuga in caso di pericoli per la sicurezza o interventi dei soccorritori, e generando lunghe code e traffico nei giorni festivi. Inoltre, alcune aree adiacenti al parco versano in stato di degrado, con la presenza di rifiuti e la mancanza di illuminazione, sollevando preoccupazioni per la sicurezza di bambini e turisti.

La Consulta comunale Assetto del Territorio ha evidenziato ritardi nei lavori e ha sottolineato la necessità di interventi aggiuntivi, come l’installazione di videosorveglianza, servizi igienici, docce e un impianto fognario adeguato. Ma ancora non ci sono state risposte.

Nella fotogallery a corredo dell’articolo possiamo vedere qual è la situazione attuale. Sperando che si intervenga al più presto per risolvere le criticità e ascoltare le istanze dei cittadini che quotidianamente vivono la zona.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.