Parco del Vento a Pellaro, volontari insorgono: “area anonima e squallida, tradita la volontà dei cittadini”

“Ora che i lavori del cosiddetto “Parco del Vento” sono quasi terminati il Gruppo Adorno, organizzazione di volontariato che ha come scopi statutari la tutela dell’ambiente naturale, intende esprimere il proprio giudizio sulla sistemazione di un’area da sempre molto amata dai pellaresi. I lavori eseguiti sono poco rispettosi della valenza naturalistica dell’area e, nel realizzarli, non si è tenuta in alcun conto la volontà espressa in passato dalla popolazione. Nei primi anni 2000, per promuovere lo sviluppo sostenibile di Punta Pellaro, fu infatti costituito il “Comitato Senzacemento”, che sviluppò un’idea progettuale nella quale si tentava di coniugare la conservazione della spiaggia – dove nidificano rare specie animali come il Fratino e la Tartaruga caretta caretta – con la creazione di posti di lavoro nel settore dei servizi”. Comincia così la durissima nota del gruppo Adorno, organizzazione di volontariato, contro i lavori del Parco del Vento a Punta Pellaro.

Quando furono coinvolti i pellaresi

“Era infatti prevista, con lo spostamento a monte della strada, la realizzazione di un bosco costiero dove ospitare anche chioschi e punti di ristoro. La fascia intermedia era interamente riservata ai pedoni, con una lunga passeggiata in legno (come si possono ammirare in alcune aree costiere della Spagna) che valorizzasse la bellezza dello Stretto incorniciato dallo scenario dei Monti Peloritani e dell’Etna. L’idea progettuale fu sottoposta al giudizio dei cittadini, con incontri svoltisi a Bocale, San Filippo, Lume, Pellaro Centro, San Giovanni e San Leo, nel corso dei quali molte centinaia di pellaresi espressero il loro giudizio positivo. Il lungo iter partecipativo fu concluso da un’affollata assemblea svoltasi nell’Istituto Comprensivo Cassiodoro”.

“Molti anni dopo per salvaguardare la stessa spiaggia, mortificata, nella più totale indifferenza dell’Amministrazione Comunale, dal transito e dalla sosta di mezzi fuoristrada di incivili pescatori, diverse associazioni pellaresi realizzarono una lunga palizzata in legno e misero a dimora delle Tamerici, piante perfettamente adattate ai nostri arenili. La palizzata fu realizzata con il sostegno del Parco Nazionale dell’Aspromonte del compianto Direttore Sergio Tralongo – sensibile alle istanze di tutela naturalistica del territorio – e la spiaggia fu così protetta a costo zero, offrendo ai cittadini splendide fioriture primaverili e la possibilità di riscoprire la bellezza di un mare ormai dimenticato”.

“Quando l’Amministrazione reggina cominciò a discutere di un progetto di sistemazione per Punta Pellaro fummo colti da non pochi timori, consapevoli di come vengono solitamente realizzati questi lavori. Ma mai avremmo immaginato che si sarebbe arrivati allo scempio odierno. Il Sindaco Falcomatà tenne nel 2019 un incontro al Centro Civico, nel corso del quale annunciò che il progetto sarebbe stato realizzato seguendo le indicazioni venute dal basso e che la progettazione di massima avrebbe preso spunto da una tesi di laurea della Facoltà di Architettura che al progetto Senzacemento si era ispirata. Per la verità disse anche che il Comune aveva adottato, nella redazione della Variante al PSR, il principio del “consumo di suolo zero”, visto che nella città, in base alla popolazione residente, vi erano molti più alloggi del necessario”.

“Promesse non rispettate, i lavori hanno prodotto un danno irreparabile”

“Salvo poi prevedere, nella realtà, quasi cinque milioni di metri cubi di nuovo cemento (opere pubbliche a parte) con cui si stanno realizzando nuovi devastanti interventi sulle nostre colline. Nulla di quanto allora promesso è stato fatto! Gli odierni lavori ci “regalano” invece un’area anonima e squallida, del tutto simile alle altre presenti sul litorale comunale. Quasi del tutto priva di verde (a parte le immancabili palme) e completamente ricoperta di cemento, con orribili muretti di delimitazione e una pista ciclabile che nasce e muore nel nulla, restringendo la sede stradale al punto tale che nel periodo estivo la zona diventerà impraticabile. E con due impianti, uno di illuminazione e l’altro di dissuasione del traffico, lugubri, di un tetro colore nero”.

“I lavori eseguiti, a nostro giudizio, hanno prodotto un danno irreparabile, mortificando una delle poche spiagge naturali rimaste nel comune di Reggio Calabria e tradendo le aspettative di quei pellaresi che speravano in un futuro diverso per Punta Pellaro. Per fortuna rimangono al loro posto le verdissime tamerici, piantate dai volontari a costo zero mentre il “vialetto di cemento” è costato al Comune l’inverosimile somma di 1,2 milioni di euro. Nei giorni scorsi il Sindaco ha ventilato la possibilità di organizzare una festa per celebrare l’inaugurazione del Parco del Vento: forse per Punta Pellaro potrebbe essere più appropriata la celebrazione di una cerimonia di suffragio!”, si chiude la nota.