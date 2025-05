Papa Leone XIV, il pensiero di Vincenzo Speziali: “politica di Trump? Dico la mia…”

StrettoWeb

“Al di là di quanto e di quello che si può dire di un inizio pontificale, qualche riflessione la si può fare. Innanzitutto -stante le di lui parole- non sarà conciliante, con la ‘politica trumpiama’. Difatti, le prime parole non sono ‘concilianti’ verso la politica trumpiana. Tre le frasi che danno la cifra di questo papato -al netto di una età relativamente giovane- ovvero: “sono il vostro vescovo, il vicario di Cristo”; “Il male non prevarrà”, orbene, seppur parafrasato, “ex malo bono” (Sant’Agostino, appunto); “Sono Agostiniano”.

“Voilà, va in scena il solco di un ‘regno pontificale’ che alla mitica e a me ‘familiare’ Isabelle Sursok Colonna sarebbe piaciuto, eccome, persino dalle stesse prime parole, pronunciate com quell’enfasi e la di lui relativa ‘fidicita`’. Sarà un grande Papa? Sarà un immenso Pontefice, colmo di sorprese positive e senza infingimenti. Te Deum Laudamus: gratias novae et huius pontificis!”. Così in una nota, in merito al nuovo Papa, il politico calabrese Vincenzo Speziali.

