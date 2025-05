Papa Leone XIV ha origini in riva allo Stretto: il nonno si chiamava Gianni Riggitano | DOCUMENTI

StrettoWeb

A partire dalla scorsa settimana, quando il fumo bianco si è levato dal camino della Cappella Sistina in Vaticano annunciando l’elezione di un nuovo Papa, genealogisti di tutto il mondo si sono messi a studiare l’albero genealogico di Papa Leone XIV. I nonni europei del pontefice hanno rappresentato una vera sfida: nessun matrimonio registrato, nessun censimento prima del 1950, nomi incoerenti…

Il Cardinale Robert Francis Prevost — oggi Papa Leone XIV — è il primo successore di San Pietro nato negli Stati Uniti ed è particolarmente legato al Perù, dove ha vissuto per molti anni e dove è diventato cittadino naturalizzato nel 2015. Sua Santità parla diverse lingue oltre all’inglese: spagnolo, francese, italiano, portoghese, latino e perfino un po’ di tedesco. Il padre di Papa Leone, Louis Marius Prevost (1920–1997), era originario di Chicago, veterano della Seconda guerra mondiale come ufficiale di marina durante gli sbarchi in Normandia e nel Mediterraneo, e in seguito amministratore scolastico. La madre, Mildred Agnes Martínez (1912–1990), anch’essa di Chicago, era bibliotecaria con un master in educazione. Lo zio John era professore di francese, seguendo le orme del padre italiano che aveva insegnato lingue romanze.

I nonni europei di Papa Leone: una sfida genealogica

Nel ricostruire la genealogia dei nonni paterni del pontefice, sono subito emerse difficoltà. Il cognome da nubile della nonna paterna era indicato come Fabre negli indici online, mentre Fontaine compariva solo in un dossier della previdenza sociale intestato al figlio John C. Prevost. È stato stabilito che si trattava di Suzanne Louise Marie Fontaine, nata a Le Havre il 2 febbraio 1894. (Molti altri documenti sono disponibili sull’albero genealogico di Papa Leone su Geneanet). Per quanto riguarda invece il nonno italiano, John (inizialmente Jean) R. Prevost — un nome di famiglia francese — non si trovava traccia del suo arrivo negli Stati Uniti. Nessun atto di matrimonio, solo una stima approssimativa intorno al 1916, sapendo che il primogenito nacque nel 1917. Nessun censimento precedente al 1950. Un “muro genealogico” insolitamente recente. Si è quindi ipotizzato un cambio di nome. Qual era il segreto di famiglia?

Suzanne Louise Marie Fontaine, alias Suzanne Fabre

La nonna paterna francese del Papa era registrata negli Stati Uniti come Suzanne Louise Marie “Fabre” in tutti i documenti online tranne uno, che riportava anche date di nascita diverse (2 febbraio 1896 o 1894). Ma non si trovava alcun atto di matrimonio con un Jean/John Prevost. Suzanne Fabre veniva dal Québec? Non risultava negli archivi di Ellis Island, né nei censimenti. Il motivo? Fabre era un nome fittizio.

Già da subito si era sicuri al 95% che Suzanne Fabre fosse in realtà Suzanne Fontaine, come confermato dal dossier di previdenza del figlio John. Si trovò facilmente il suo atto di nascita a Le Havre (1894), il suo arrivo a New York il 22 marzo 1915 con destinazione Jeanne d’Arc Home for Friendless French Women e il censimento statale di New York del giugno 1915. In primavera del 1917, risultava un viaggio da Detroit a Toronto e ritorno, poco prima della nascita del figlio John C. Prevost a Lackawanna, New York, il 23 luglio 1917.

I movimenti durante la gravidanza erano strani, così l’attenzione si concentrò sull’atto di nascita di John. Il certificato era pieno di errori: Jean Prevost era detto francese, insegnante a New York, ma con 11 anni di differenza rispetto alla data di nascita reale (1876). Il secondo nome del neonato, “Creaute”, fu corretto in “Centi”. Il nome della madre era scritto come “Suzzanur”, poi barrato e corretto, così come il cognome “Fibra”, barrato ma mai corretto. Si presume che ciò sia dovuto al fatto che Suzanne non tenesse a quel nome fittizio. Il documento fu probabilmente compilato da un funzionario che aveva difficoltà a comprendere l’accento francese della donna. Inoltre, l’istituto citato nell’atto era un rifugio cattolico per madri non sposate. Ma perché scegliere Lackawanna, e non New York? Forse perché lì nessuno la conosceva.

Salvatore Giovanni Riggitano, alias Jean o John R. Prevost

Fonti diverse indicavano che il nonno paterno del Papa era italiano e insegnava lingue romanze. Il nome francese “Prevost” esiste anche nel nord Italia. Poteva essere una modifica di un cognome italiano? La stampa italiana aveva parlato di un tale Giovanni Pietro Felice Prevosto, nato nel 1877 a Settimo Rottaro, ma quest’ultimo era morto all’età di un anno.

Il nome “Centi” dato al figlio poteva essere un indizio. Un tale Giovanni Centi, immigrato italiano, viveva a poca distanza a Lackawanna nel 1917. Ma era analfabeta e lavoratore manuale: escluso. Una coincidenza interessante: Prevost era anche il cognome da nubile della madre di Suzanne in Normandia.

L’indizio decisivo

Un partecipante al server Discord internazionale “Centre de généalogie” trovò un annuncio pubblicitario del 1934 per una scuola di lingue a Chicago chiamata “Riggitani-Prevost”. John Prevost era forse associato a un italiano? Una ricerca portò a Giovanni Riggitano, coinvolto in uno scandalo nel 1917 con una giovane italiana di nome “Suzana Fountan”. Secondo articoli conservati nella biblioteca pubblica di Quincy (Illinois), Riggitano fu arrestato su denuncia della moglie Daisy. “Suzana” lo raggiunse, e fu rintracciata dai detective grazie a un baule spedito separatamente. Fu arrestata a casa di una delle sorelle di Giovanni.

Riggitano era descritto come un insegnante colto, persino aspirante sacerdote. “Suzana”, una donna di buona famiglia, insegnava anche lei lingue. Giovanni e “Suzana” furono rilasciati su cauzione per un’udienza nell’aprile 1917. Daisy e Giovanni si separarono, senza figli, ma non divorziarono mai. Daisy morì nel 1939.

Mistero risolto!

Nel 1940, in seguito alla caduta della Francia, il Congresso americano approvò lo Alien Registration Act, che obbligava tutti i cittadini stranieri a registrarsi e a lasciare le impronte. I membri del gruppo Discord francese trovarono i moduli AR-2 di John e Suzanne Prevost. I documenti confermavano senza dubbio che Giovanni Riggitano e John Prevost erano la stessa persona, così come Suzanne Prevost era in realtà Suzanne Fontaine. La “R.” di John R. Prevost non stava per Robert, ma per Riggitano: aveva mantenuto il suo cognome originale come secondo nome!

Salvatore Giovanni Riggitano era nato a Milazzo il 24 giugno 1876 nella casa in via Ottaviana; era figlio di Riggitano Santi (usciere di anni 50) e di Alioto Maria, di 42 anni, uniti in matrimonio nel 1853. Il nonno di Papa Prevost, infatti, emigrò in America nel 1904 dove raggiunse a Quincy, nello stato dell’Illinois, la sorella Rosa sbarcata a New York nel giugno del 1903 con la nave Lombardia salpata dal porto di Napoli (come risulta dai dati di Ellis Island).

Proprio negli USA il nonno del Papa diventa John e cambia anche cognome in Prevost (cognome della madre della moglie Suzanne) poiché era sorto anche un caso (lui era già sposato). Intanto aveva iniziato ad insegnare lingue (italiano incluso). Proprio al suo lavoro si lega la chiave di questo “giallo”: un annuncio pubblicitario di un tale “Riggitano-Prevost” sul Chicago Tribune del 6 maggio 1934. Nel 1940, poi, è lui stesso a dichiarare, come richiesto dalle autorità, di non essere cittadino americano, di chiamarsi John Riggitano Prevost ma di essere arrivato negli USA con il nome di Salvatore Giovanni Reggitano Alioto (cognome, quest’ultimo, materno).

Non risulta un cambio ufficiale di nome da Riggitano a Prevost. Probabilmente iniziò a usare il nuovo nome dal 1917 (e sicuramente dal 1920), per poi adottarlo completamente negli anni ’30 per la scuola di lingue “Riggitano-Prevost”.

Dopo il 1917

Suzanne, incinta, si allontanò da Chicago nel 1917 per evitare lo scandalo e l’udienza di aprile. Andò a Toronto e tornò a Detroit, rimanendo lì fino al parto a Lackawanna. Dopo, si stabilì a Chicago. Nel 1920 nacque Louis. Giovanni continuava a insegnare lingue nel Fine Arts Building, sede dell’Alliance Française — forse il loro punto di incontro segreto? Negli anni seguenti si spostò in altri edifici nei dintorni.

Una storia d’amore

Non sappiamo se la coppia si sposò mai ufficialmente dopo la morte di Daisy nel 1939. Ma nei moduli del 1940 e nel censimento del 1950 dichiararono di essere sposati. Vissuti insieme dal 1917 fino alla morte di Giovanni nel 1960: una storia d’amore durata 43 anni. Il divorzio era legale in Illinois, ma Daisy non lo concesse. Forse non lo seppe mai, o non volle. Se John e Suzanne non si sposarono mai, è certo che lo avrebbero fatto se fosse stato possibile nel 1917.