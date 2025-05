Papa Leone XIV, inizia la prima messa di Prevost nella Cappella Sistina

StrettoWeb

Il Conclave ha eletto ieri pomeriggio, alla quarta votazione, come 267° Vescovo di Roma il cardinale statunitense Robert Francis Prevost che ha scelto di chiamarsi Leone XIV, già dei per sé un’indicazione in quanto Leone XIII è il Papa della Rerum Novarum, l’enciclica che il 15 maggio 1891 fondò la dottrina sociale della Chiesa. E’ iniziata nella Cappella Sistina la Missa Pro Ecclesia a Romano Pontefice. La prima di Papa Leone XIV.

L’omelia di Leone XIV: “Fede ritenuta assurda, si preferiscono denaro e potere”

“Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda, per persone deboli e poco intelligenti; contesti in cui a essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere”. Lo ha sottolineato Papa Leone XIV nella sua prima omelia nella messa Pro ecclesia nella Cappella Sistina alla presenza di tutti i cardinali. “Dio, chiamandomi attraverso il vostro voto a succedere al Primo degli Apostoli, questo tesoro lo affida a me perché, col suo aiuto, ne sia fedele amministratore a favore di tutto il Corpo mistico della Chiesa“, rimarca il nuovo Papa.

Il prefetto di Roma convoca tavolo permanente in vista dell’Angelus

Proseguono, presso la prefettura di Roma, i lavori del comitato permanente per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini e convocato per oggi alle ore 15. Il comitato è impegnato a definire la più adeguata cornice di sicurezza in vista dei prossimi appuntamentipubblici del Sommo Pontefice, a partire dall’Angelus di domenica e la Messa di inizio Pontificato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.