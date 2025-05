Palmi, inaugurato il Museo dell’Avvocatura e del Diritto | INTERVISTE

StrettoWeb

E’ stato inaugurato sabato scorso, presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci”, il Museo dell’Avvocatura e del Diritto (MUAD) unico nel suo genere nel panorama giuridico nazionale. Il MUAD che ha trovato sede con l’allestimento di una mostra permanente nei locali messi a disposizione dal Comune di Palmi, è frutto di un’iniziativa promossa dai Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città.

“In un anno e mezzo di lavoro – ha raccontato l’avvocato Giuseppe Saletta – abbiamo costruito un percorso nuovo e pieno d’emozioni, ricevendo ricordi che le famiglie hanno voluto donare e condividere con la collettività: memorie familiari e testimonianze legate alla professione forense, svolta da avvocati, magistrati e cancellieri provenienti da tutti i 33 comuni della Circoscrizione Giudiziaria del Tribunale di Palmi”.

Le parole di Barca

“L’inaugurazione – ha sottolineato l’avvocato Vincenzo Barca – non è un punto d’arrivo, ma di partenza, siamo ancora al primo step. L’obiettivo è quello di creare nel contesto dell’area destinata al MUAD della Casa della Cultura non solo un luogo per stimolare le scolaresche e gli studenti che vogliono intraprendere gli studi Universitari in Giurisprudenza, ma nel contempo istituire un Cenacolo giuridico, dove gli Avvocati, i praticanti Avvocati, gli appassionati di Diritto, possano incontrarsi, studiare e fare ricerca, grazie anche alla possibilità di consultare migliaia di testi giuridici di cui è dotata la Biblioteca comunale e documenti importanti e sentenze che si trovano nell’Archivio di Stato all’interno della medesima struttura”.

In occasione dell’inaugurazione, è stata allestita inoltre, nella pinacoteca, una mostra curata dal Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine, presieduto dall’avvocato Clara Tripodi, interamente dedicata al tema contro la violenza di genere. La cerimonia è stata allietata con dei brani eseguiti dall’Orchestra S.Arlia Wind Dir. Cettina Nicolosi del Conservatorio “TchaiKovsky”.

