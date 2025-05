Palmi, allo stadio Lo Presti è andato in scena l’evento “Diamo uno schiaffo al bullismo”

StrettoWeb

Questa mattina allo stadio ‘Lo Presti’ di Palmi è andato in scena l’evento “Diamo uno schiaffo al bullismo”, organizzato dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘Andrea Cogliandro Eventi’ per l’ottavo anno consecutivo, portando questa tematica nei vari stadi della provincia. È stata una bellissima iniziativa con uno stadio stracolmo di bambini, oltre 1500, che hanno colorato il glorioso ‘Lo Presti’ con la partecipazione delle scuole ‘San Francesco’ e ‘Zagari-Milone’ con lo scopo di sensibilizzarli sulle tematiche del bullismo.

Si è disputato l’incontro tra ‘studenti vs forze dell’ordine’, diretti dalla terna arbitrale della sezione AIA di Taurianova. L’incontro è terminato 6-4 per gli ‘Studenti’. L’evento è iniziato con un lungo corteo lungo le vie del corso che conducono allo stadio con alcuni striscioni contro la terribile piaga sociale come risulta essere quella del bullismo e finendo con vari dibattiti all’interno del campo. Una giornata di festa per Palmi, per i giocatori e soprattutto per i bambini che hanno detto “No al bullismo”.