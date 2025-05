Pallanuoto, SSD UniMe batte Copral e si qualifica ai Playoff

StrettoWeb

Nonostante una pausa durata diverse settimane, la SSD UniMe non sembra aver perso la verve delle uscite precedenti e, per il penultimo turno di campionato, torna in acqua nel migliore dei modi: alla Cittadella Sportiva Universitaria arriva una bella vittoria per 15-12 nel derby contro la Copral Waterpolo che, oltre a valere il sesto risultato utile consecutivo (2 pareggi e 4 vittorie), consegna alla truppa allenata da Coach Misiti una bella ed ambita qualificazione ai Playoff per la A2.

Un risultato importante che gli universitari riescono a raggiungere con ben due turni di anticipo: quello da recuperare della sedicesima giornata in casa della Cesport Italia, e l’ultimo previsto dal calendario del Girone 4 di Serie B in casa del San Mauro Nuoto.

Partita divertente e vibrante quella della Cittadella, che la formazione di casa ha vinto con grande pazienza e determinazione, costruendo il proprio vantaggio tra il secondo ed il terzo parziale di gioco e gestendo poi nell’ultima frazione. Sugli scudi Longo, autore di una “manita”, ma nel complesso bene tutta la truppa universitaria.

Tra i risultati dalle altre piscine, fa rumore la sconfitta di misura (14-15) della capolista Nuoto 2000 Napoli in casa del Circolo Villani Prisco, penultima del Girone 4, mentre il match tra Ortigia Academy e Roma Waterpolo non è stato disputato per assenza della formazione capitolina).

In attesa della data per il recupero del match della sedicesima giornata, per la SSD UniMe il prossimo impegno in calendario è quello in casa del San Mauro Nuoto (10 maggio, ore 16.30 a Santa Maria Capua Vetere): match tra le attuale terze e quarte della classe. Fari puntati anche sul bel match di alta quota tra Ortigia Academy e Nuoto 2000 Napoli, con punti in palio pesanti che potrebbero ancora una volta ridisegnare le prime posizioni della classifica.

Classifica dopo il diciassettesimo turno:

Nuoto 2000 Napoli 39 Ortigia Academy 35 (2 partite in meno) SSD UniMe 35 (1 partita in meno) San Mauro Nuoto 28 (1 partita in meno) Copral Waterpolo 26 Cesport Italia 20 (1 partita in meno) Roma Waterpolo 17 (2 partite in meno) Villa Aurelia SC e Circolo Villani Prisco (1 partita in meno) 12 Basilicata Nuoto 2000 10

