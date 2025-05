Pallanuoto: Smile Cosenza vince gara-1 in A1 con Ancona: salvezza più vicina. Vince anche la maschile in Serie C

StrettoWeb

Vince e convince la Smile Cosenza Pallanuoto. In Gara-1, la prima partita valida per la permanenza in Serie A1 della femminile, è arrivata una grande prestazione della squadra di mister Fasanella. 10-6 il risultato finale contro Vela Ancona ed occhi puntati, adesso, sulla seconda gara fuori casa. Giusto atteggiamento, difesa solida e buona concentrazione. Serviva vincere. Le prime ad andare a rete sono le ospiti ma Cosenza non ci sta. Dopo tre tentativi, le locali pareggiano con Morrone dalla distanza e poi prendono Il largo per tutti i quattro parziali. Un secondo prima del fischio finale Ciudad segna il decimo gol cosentino ed accende letteralmente gli spalti. Bellissima la coreografia iniziale dei tifosi rossoblù. Salvezza più vicina.

Nel pomeriggio, anche la maschile impegnata nel campionato di serie C, ha portato a casa il massimo risultato. A tre giornate dalla fine della stagione regolare, netta vittoria casalinga contro ľAquatic Siracusa: 22-14 il risultato finale con parziali di 7-2, 6-3, 4-4, 5-5. “Non è stata una delle migliori partite per i nostri standard – ha commentato il difensore Davide De Lucia – dobbiamo lavorare ancora meglio sulla nostra difesa, ma nonostante ciò siamo riusciti a imporre il nostro gioco ed i nostri ritmi, riuscendo così a mantenere il primo posto in classifica”.

Tabellino serie A1 femminile

Cosenza-Ancona 10-6

Parziali: 3-1, 2-1, 2-1, 3-3

Smile Cosenza: Nigro, Stavolo, Ciudad 3, Mandelli, Misiti, Malluzzo 1, Morrone 5, Zaffina, Moreira, Santoro 1, Occhione, Gesheva, Brandimarte, Le Fosse. All. Fasanella

Vela Nuoto Ancona: Andreoni, Consolani, Campitelli, Monterubbianesi 3, Manini, Marchetti 1, Bartocci, Olivieri, Dametto, Bersacchia 2, Altamura, Quattrini Mancinelli. All. Pace.

Arbitri: Paoletti e Iacovelli

