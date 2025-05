Pallanuoto femminile, la Brizz Acireale esulta: rimonta alla Lazio e salvezza in Serie A1

StrettoWeb

La Brizz Acireale batte la Lazio 9-8 dopo una rimonta incredibile che vale la permanenza in Serie A1 anche per la stagione 2025/2026! Una finale play out sofferta per le acesi che, dopo la vittoria in Gara 1, si sono ripetute anche a Roma ribaltando in 6 minuti la gara dal 5-8 al 9-8! Dopo una stagione piena di alti e bassi le ragazze di Acireale potranno finalmente godersi un po’ di meritato riposo con lo sguardo però già rivolto alla nuova stagione che verrà.