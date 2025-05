Pallanuoto, Catania sfida Roma in Gara-1: in palio lo Scudetto femminile!

StrettoWeb

Finalmente ci siamo: è tempo di finale Scudetto! Domani, sabato 24 maggio, alle 18:30 l’Ekipe Orizzonte affronterà la Sis Roma in Gara-1. Servono due vittorie per portare a casa l’ambito trofeo. Si comincia alla piscina di Nesima (CT): la formazione etnea sa di poter contare sul fattore campo. Giulia Viacava, alla vigilia del match, ha dichiarato ai microfoni della società: “non vediamo l’ora di giocare questa partita e sappiamo bene che sarà fondamentale affrontarla con il giusto atteggiamento sin da quando entreremo in vasca. Sarà sicuramente importante concentrarci più su noi stesse che sulle nostre avversarie, prendendo coscienza del potenziale che abbiamo e prestando attenzione a ciò che ci chiede il nostro staff tecnico. Sicuramente la presenza dei nostri tifosi contribuirà a darci la spinta giusta e infatti invitiamo tutti a riempire la piscina per starci vicino. Ci giocheremo questa finale dando il massimo, senza se e senza ma“.

Gara-2 si giocherà martedì 27 maggio alle 18:30 a Roma, mentre l’eventuale Gara-3 si disputerà ancora a Catania sabato 31 maggio alla stessa ora.