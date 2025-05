Palermo autolesionista: non basta un Ceccaroni versione Ronaldinho, il Sudtirol sbanca il Barbera per 1-2

StrettoWeb

Autolesionista. E non è la prima volta. Il Palermo getta via la grande occasione di allontanare il Catanzaro, rimanere attaccato alla Juve Stabia al 5° posto e chiudere quasi definitivamente con il discorso playoff. Al Barbera vince il Sudtirol, che rimonta l’1-0 del primo tempo e vince 1-2. Per i rosanero, pur restando il rammarico, c’è anche una buona notizia: le sconfitte di Catanzaro, Bari, Modena e Cesena lasciano invariato il discorso, con la 6ª posizione ancora in pugno.

La cronaca della partita

La partita è bloccata, noiosa. Ma poi c’è la svolta. Ronaldinho? Yamal? No, Ceccaroni. Il difensore si inventa attaccante, scambia di prima con Pohjanpalo, si accentra e dal limite dell’area la mette all’incrocio di esterno piede, in trivela. Gol bellissimo, sbloccata una gara ostica, scorbutica e chiusa. Gara che cambia, con gli ospiti costretti a scoprirsi e i siciliani alla ricerca del raddoppio, che però non arriva. E il primo tempo si chiude sull’1-0. Pronti via e nella ripresa il Sudtirol pareggia, con Barreca tutto solo e pronto a farsi trovare pronto sulla respinta del portiere. Il gol del pari fa reagire il Palermo, che rialza il baricentro alla ricerca del nuovo vantaggio. Vantaggio che arriva, ma dal Sudtirol. Dopo alcune occasioni, un po’ per parte, i rosanero pasticciano e regalano il penalty agli ospiti dopo una serie di orrori difensivi: dal dischetto Gori non sbaglia e fa 1-2. Nel finale, prevedibile forcing locale per il pari, che però non si concretizza, nonostante un palo. Alla fine termina 1-2. A tre giornate dal termine, sono sempre quattro i punti di margine dei rosanero per difendere i playoff.

Risultati 35ª Giornata Serie B

Giovedì 1 maggio

Ore 12.30

Juve Stabia-Catanzaro 2-0

Ore 15.00

Cosenza-Bari 1-0

Mantova-Cesena 3-0

Modena-Reggiana 2-3

Palermo-Sudtirol 1-2

Pisa-Frosinone 1-0

Sampdoria-Cremonese 0-0

Spezia-Salernitana 2-0

Ore 17.15

Cittadella-Brescia

Ore 19.30

Sassuolo-Carrarese

Classifica Serie B

Sassuolo 78* Pisa 72 Spezia 63 Cremonese 57 Juve Stabia 53 Palermo 48 Catanzaro 48 Bari 44 Modena 44 Cesena 44 Sudtirol 41 Carrarese 41* Mantova 40 Frosinone 39 Reggiana 38 Sampdoria 36 Salernitana 36 Brescia 35* Cittadella 35* Cosenza 30 (-4)

* Una partita in meno

Programma 36ª giornata di Serie B

Domenica 4 maggio

Ore 15:00

Bari-Pisa

Brescia-Juve Stabia

Carrarese-Modena

Catanzaro-Sampdoria

Cesena-Palermo

Frosinone-Cittadella

Reggiana-Spezia

Salernitana-Mantova

Sudtirol-Cosenza

Ore 19:30

Cremonese-Sassuolo

