Palermo, i Socialdemocratici celebrano il V-Day

StrettoWeb

Il segretario regionale siciliano dei Socialdemocratici di SD, Antonio Matasso, si è recato presso la Chiesa Anglicana della Santa Croce a Palermo, in occasione del Giorno della Vittoria in Europa sul nazifascismo, che ricorre l’8 maggio. L’esponente del Sole nascente ha voluto così commemorare i soldati Alleati, provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna e altri reami del Commonwealth, impegnati a combattere nell’isola durante e dopo l’Operazione Husky, molti dei quali hanno dato la loro vita per liberare la Sicilia, unitamente ai loro commilitoni che si sono sacrificati per scacciare la tirannide fascista e nazista anche nel resto d’Italia e d’Europa.

Matasso ha poi ricordato pure il contributo alla sconfitta del nazifascismo offerto dalle Forze Francesi Libere e dalla Brigata Ebraica, condannando i recenti atti di antisemitismo registrati in Italia, compreso quello che ha interessato dei turisti israeliani a Napoli: tra di loro vi era anche Geluah Moses, una dirigente socialdemocratica del partito HaDemokratim, aderente all’Internazionale Socialista e schierato all’opposizione rispetto al governo di Netanyahu.

I socialisti democratici siciliani, nel rilevare che i paesi raggiunti delle forze Alleate furono liberati dai totalitarismi dell’Asse, permettendo il rafforzamento o la costruzione di ordinamenti democratici, hanno rimarcato come quelli occupati dall’Unione Sovietica siano stati invece destinati a passare da una dittatura a un’altra: “la lotta della resistenza ucraina di oggi contro ciò che più assomiglia ai regimi nazifascisti del Novecento, vale a dire la Russia di Putin, crea una simmetria tra il coraggio dei ragazzi degli anni Quaranta e quello dei giovani di Kyiv di oggi. Generazioni diverse, ma accomunate dall’amore per la libertà e per un’Europa democratica”.

Subito dopo la visita al luogo di culto, a cui ha partecipato una delegazione della Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP), appena appreso dell’esito del Conclave, i Socialdemocratici e il sodalizio antifascista hanno espresso le loro felicitazioni per l’elezione del nuovo Pontefice della Chiesa Cattolica romana, il cardinale Robert Francis Prevost, divenuto Papa Leone XIV.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.