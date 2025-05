Palermo, all’ospedale Ingrassia nuove poltrone multifunzionali per il benessere delle gestanti

StrettoWeb

Due nuove poltrone multifunzionali per il monitoraggio del benessere fetale sono arrivate questa mattina all’Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Ingrassia di Palermo, diretta da Laura Giambanco. La donazione, firmata dall’Associazione Italiana degli Informatori Scientifici del Farmaco (Aiisf) – sezione di Palermo, rappresenta un gesto di solidarietà e attenzione verso le future mamme e i professionisti che le assistono in un momento tanto delicato. Le due poltrone sono state ideate per garantire alle pazienti in gravidanza il massimo comfort e sicurezza durante i controlli clinici con il tracciato cardiotocografico. In un reparto dove la quotidianità è fatta di attese, speranze e tanta cura, anche la comodità delle future mamme durante i monitoraggi contribuisce a rendere l’esperienza ospedaliera più accogliente e serena.

“E’ un gesto di sensibilità e vicinanza alla nostra realtà assistenziale – ha commentato Laura Giambanco – un gesto che dimostra come il sostegno al lavoro ospedaliero possa esprimersi anche attraverso iniziative solidali come questa. Ringrazio l’Aiisf per avere scelto di essere accanto, non solo ai professionisti, ma soprattutto alle donne che si affidano a noi in un momento così delicato della loro vita”. La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione di Loreta Passafiume, presidente dell’Aiisf Palermo, insieme al vicepresidente Michele Di Stefano, al tesoriere Salvatore Tornetta, al consigliere Valerio Grassadonia e ad altri membri dell’associazione. “Siamo felici – ha detto Loreta Passafiume – di aver potuto contribuire, anche simbolicamente, al lavoro quotidiano di un reparto fondamentale per la salute delle donne e dei neonati”.