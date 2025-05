Palermo: la donna caduta in mare dalla Vespucci torna al molo per ringraziare i soccorritori

StrettoWeb

E’ tornata al porto di Palermo nei pressi dell’Amerigo Vespucci, la volontaria della protezione civile che è finita in mare mentre stava accompagnando una donna disabile per una visita sulla nave. Dopo tutti i controlli i medici all’ospedale Buccheri La Ferla hanno accertato che la giovane nella caduta in mare si è provocata solo una contusione. Così una volta che si è ripresa è voluta tornare in banchina per abbracciare i sanitari del 118 e i suoi soccorritori.

