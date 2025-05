Palermo accoglie l’Amerigo Vespucci, simbolo della Marina: boom di visite al porto

StrettoWeb

La storia della marina italiana è ormeggiata da questa mattina al porto di Palermo. Il tour mondiale dell’Amerigo Vespucci fa tappa nel porto del capoluogo siciliano. Il tour del Mediterraneo si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione delle celebrazioni per la giornata della marina militare. Quella siciliana è la 12esima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci, da oggi all’11 maggio, al Molo Vittorio Veneto. “L’Amerigo Vespucci – spiega il capitano di vascello Giuseppe Lai – è una nave scuola, la più anziana nella nostra Marina militare e da allora svolge un ruolo strategico che è quello di formare ed educare le future generazioni di ufficiali della Marina che oltre a essere uomini d’armi sono ambasciatori quando viaggiano con la loro nave nei mari nel mondo” .

Una funzione che la Vespucci ha sempre svolto da anni. “E’ una ambasciata galleggiante – aggiunge il comandante – protagonista di un tour straordinario che l’ha vista presente in 5 continenti, in 35 porti e in 30 Paesi“. Al suo arrivo a Palermo Nave Amerigo Vespucci è stata accolta dalla cerimonia di benvenuto alla quale hanno preso parte le autorità civili e militari e il prefetto Massimo Mariani. L’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare è stato accolto dalla fanfara del 6° reggimento bersaglieri e la fanfara del 12° reggimento carabinieri “Sicilia”. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla difesa e da 12 ministeri. Da oggi la nave sarà visitabile. Le prenotazioni sono tutte esaurite per i tre giorni di visita dell’imbarcazione.

