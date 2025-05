Palermo, il 29 maggio la presentazione del progetto Redivivus | INFO

StrettoWeb

Il Consorzio COREPLA, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, annuncia la conferenza di presentazione del progetto REDIVIVUS, un’iniziativa innovativa che unisce sostenibilità ambientale e inclusione sociale. REDIVIVUS è un ponte tra economia circolare e dignità umana, un messaggio di rinascita per le persone, la comunità e i materiali. L’appuntamento è per giovedì 29 Maggio 2025, presso l’Assemblea Regionale Siciliana, dalle Ore 10:00 alle ore 12:00.

Il progetto, a cura dell’Associazione “ManieMente”, si articola in 8 corsi formativi per i giovani degli Istituti Penali per i Minorenni e negli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo, Catania, Acireale e Caltanissetta.

Interverranno:

On. Gaetano Galvagno, Presidente ARS

Sen. Andrea Ostellari, Sottosegretario Ministero della Giustizia

Giovanni Cassuti, Presidente COREPLA

Romina Scamardi, curatrice del progetto

I direttori degli istituti penitenziari coinvolti

L’iniziativa rientra nell’impegno costante di Corepla per sensibilizzare i cittadini e in particolare i giovani, alla tutela dell’ambiente e alla cultura del riciclo.