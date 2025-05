All’Ospedale Umberto I di Enna il primo intervento di chirurgia robotica

StrettoWeb

Un braccio meccanico ha scritto una pagina nuova nella storia della sanità ennese. All’ospedale Umberto I è stato eseguito con successo il primo intervento di chirurgia robotica. Un passo avanti che non segna solo un primato tecnologico, ma il frutto concreto della sinergia tra l’Asp di Enna e l’università Kore. A guidare il programma robotico sono Basilio Pecorino, responsabile clinico, e l’infermiera Elisa Scavuzzo. Tre le specialità già abilitate: Chirurgia Generale (Danilo Centonze), Urologia (Giovanni Bologna) e Ginecologia universitaria (Pecorino).

Le équipe, reduci da un percorso formativo internazionale culminato in Belgio, sono ora pronte a trasferire competenze ai colleghi. Protagonista del primo intervento è stato Centonze, coadiuvato da un team multidisciplinare. “Hugo Ras”, il robot messo a disposizione dall’università Kore, è stato utilizzato per trattare con successo un adenocarcinoma del colon attraverso un’emicolectomia sinistra robotica. Una procedura ad alta precisione, resa possibile anche grazie al supporto di professionisti come i medici Paolo Di Mattia, Giorgio Graziano, Massimiliano Smario, Pasquale Lipani e il personale infermieristico specializzato.

“È stato segnato l’inizio di una nuova era per l’Asp di Enna“, si legge nella nota dell’azienda. L’obiettivo è chiaro: potenziare l’offerta sanitaria locale e formare una nuova generazione di medici in un contesto allineato agli standard internazionali. “La disponibilità di tecnologie avanzate rappresenta un’opportunità formativa e di crescita per tutti i professionisti che operano presso l’azienda“. Oggi Enna si colloca tra i pochi centri siciliani dotati di chirurgia robotica, prima fra le piccole province. Un risultato che non è solo tecnologico, ma anche umano, costruito su competenze, visione e collaborazione.