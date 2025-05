Ospedale del Reventino, Talerico “nessuno stop servizio anestesia”

StrettoWeb

“L’ospedale del Reventino non perderà le attività di pronta disponibilità dell’Anestesiologia e Rianimazione per come paventato sulla scorta della delibera n. 500 dell’8 maggio 2025. Il Commissario Battistini direttamente contattato ha rappresentato che sarebbe stato adottato un provvedimento in deroga rispetto alle previsioni generali, tenuto conto delle particolari situazioni che caratterizzano l’area ove sorge la struttura di Soveria Mannelli, confermando le modalità di erogazione delle prestazioni fino ad oggi garantite“. È quanto dichiarato da Antonello Talerico, Consigliere regionale di Forza Italia per la Regione Calabria, attraverso un comunicato stampa.

“In ragione di ciò è stato disposto, altresì, di predisporre il servizio di pronta disponibilità per gli anestesisti nel presidio ospedaliero in continuità e senza interruzioni del servizio notturno di anestesia. Adesso si dovrà lavorare per migliorare, altresì, gli ulteriori servizi sanitari dei presidi montani e dei comuni interni dove dobbiamo garantire una assistenza sanitaria effettiva, ed in particolare proprio in quelle situazioni emergenziali e d’urgenza, oltre alla attuazione di una medicina del territorio di tipo ambulatoriale che limiti la necessità di spostarsi necessariamente nei grandi centri ospedalieri“, conclude Talerico.