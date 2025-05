Orrore in Calabria: 8 cuccioli chiusi in un sacco e gettati tra i rifiuti

StrettoWeb

“Il 23 aprile, nelle montagne calabresi venivano chiusi in un sacco e buttati come spazzatura 8 cuccioli di simil maremmano di appena 2 giorni. Li ho trovati per caso, seguendo le loro voci disperate. Erano bagnati e freddi. Ma fortunatamente tutti ancora vivi. Allattati da me ogni 3 ore, siamo riusciti ad arrivare a 10 giorni di vita e siamo ancora tutti vivi. Ma più si cresce più le necessità aumentano. I fondi raccolti verranno usati per sostenere le spese di tutto l’occorrente per il loro sviluppo. Sverminazione, vaccini, microchip, antiparassitari, la fase dello svezzamento con il cibo più adatto per cuccioli cresciuti senza una madre vicino. Io posso offrire il mio tempo, le mie energie e la mia casa fino a quando saranno pronti per una famiglia adottiva. Non posso però sostenere le spese economiche per 8 cuccioli ( oltre a loro io vivo già con 7 cani adulti e 3 gatti)”.

“L’obbiettivo è anche di riuscire a dare un contributo alle famiglie adottive delle femmine che servirà per la sterilizzazione. Appena sono nati, questi cuccioli erano destinati alla morte. Se credete nelle seconde opportunità e volete seguire la loro storia ci potete seguire sui social Facebook Andreea Sobec o sui profili instagram @andreeasobec e @amica_veterinaria, condividere con i vostri amici e supportarci nella loro crescita. La nostra storia ha attirato l’attenzione della dottoressa Valentina Chiapatti che dal primo momento ha scelto di darci una mano e farci conoscere, oltre i preziosi consigli veterinari. Approfitto per ringraziarla anche qui del suo supporto. Da sola posso fare poco. Insieme possiamo provare a cambiare il loro destino. Skin, Mina, Billie, Bÿork, Pink,Cher, Chester, Kurt e Andreea vi ringraziano per il vostro aiuto!”. E’ questa la raccolta fondi avviata su GoFundMe da Andreea Sobec, originaria di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, per sostenere le spese alimentari e veterinarie necessarie alla crescita di alcuni cuccioli trovati abbandonati in un sacco tra i rifiuti. L’iniziativa ha già raccolto quasi 3.000 euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.