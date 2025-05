L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Reggio Calabria, ponte tra scuola e futuro professionale con i percorsi PCTO

StrettoWeb

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria ha rafforzato significativamente il proprio ruolo nel sistema formativo locale attraverso la progettazione e l’attuazione di due distinti e rilevanti Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Realizzati in stretta collaborazione con il Liceo Artistico Statale “Preti/Frangipane” e il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria, questi percorsi testimoniano l’impegno proattivo dell’Ordine nel creare un ponte tra l’istruzione secondaria superiore e le diverse professioni che afferiscono al mondo dell’architettura in tutte le sue molteplici declinazioni.

Entrambe le iniziative PCTO, pur presentando specificità contenutistiche e rivolgendosi a differenti gruppi di studenti, hanno condiviso un obiettivo fondamentale: valorizzare le competenze trasversali dei partecipanti e promuovere una visione attuale e inclusiva dell’architettura. In questa prospettiva, l’architettura è intesa come una disciplina dinamica e aperta al dialogo con il territorio, il sistema scolastico e la società nel suo complesso.

Il percorso PCTO realizzato in sinergia con il Liceo Artistico “Preti/Frangipane” dal titolo “Riqualificazione urbana, la scuola si apre al quartiere”, ha visto gli studenti delle sezioni di grafica e architettura impegnati in un’esplorazione del tessuto urbano circostante il loro istituto. Il progetto, della durata di 30 ore, ha coinvolto le classi 3A e 3C sotto la guida delle tutor interne prof.ssa Francesca Calarco (sezione architettura) e Caterina Poletti (sezione grafica). Il prezioso contributo dei tutor esterni arch. Maria Siclari e arch. Salvatore Greco ha arricchito l’esperienza formativa, offrendo agli studenti una prospettiva professionale diretta.

Il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” è stato protagonista del percorso PCTO intitolato “Oltre i Confini: la Scuola 4.0”, un vero e proprio laboratorio di futuro che ha coinvolto gli studenti delle classi IV B e IV F nella riprogettazione degli spazi scolastici in chiave dinamica e inclusiva. Il percorso, anch’esso della durata di 30 ore e svoltosi tra febbraio e aprile 2025, è stato coordinato dalle tutor interne prof.ssa Simona Marra e prof.ssa Laura Zambarelli. Il supporto progettuale della tutor esterna arch. Francesca Giordano, coadiuvata dagli architetti Ignazio Ferro e Francesca Ragusa, e il contributo della dott.ssa Maria Assunta Zappia, psicologa e psicoterapeuta, hanno fornito una visione multidisciplinare al progetto. Partendo dall’analisi storica dell’edificio, i ragazzi hanno affrontato sfide progettuali mirate a trasformare la scuola in un hub dell’apprendimento attivo e condiviso.

Gli eventi conclusivi dei PCTO, tenutisi alla presenza dei tutor interni ed esterni, della coordinatrice arch. Santina Dattola, del presidente uscente arch. Ilario Tassone, dell’Avv. Lucia Zavettieri dirigente del Liceo Artistico Preti-Frangipane e della prof.ssa Antonella Borrello dirigente del Liceo Scientifico Vinci, unitamente al prof. Filippo Arillotta, componente della Commissione PCTO, hanno visto la presentazione degli elaborati finali degli studenti.

Entrambe le iniziative PCTO rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra il mondo professionale e quello scolastico, con l’OAPPC di Reggio Calabria che si conferma un attore chiave nel supportare la crescita delle nuove generazioni. L’impegno dell’Ordine nel promuovere tali percorsi formativi riflette la consapevolezza del proprio ruolo nel fornire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare con coscienza le sfide del futuro e per orientare al meglio le proprie scelte formative e di carriera, contribuendo così a formare i professionisti di domani.