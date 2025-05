Opportunity Day a Messina: al via l’evento dedicato alle giovani generazioni

StrettoWeb

Prende il via domani, martedì 6 maggio, l’Opportunity Day Messina, l’evento promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e con il patrocinio della Camera di Commercio e dell’Ente Teatro, che animerà la città fino all’8 maggio, dalle ore 9.30 alle 17.30, tra Piazza Unione Europea e Via Laudamo. Tre giornate interamente dedicate all’orientamento, alla formazione e al lavoro per i giovani under 35, che avranno l’opportunità di scoprire l’offerta formativa dell’Università di Messina, percorsi ITS, stage, tirocini, iniziative imprenditoriali e tante altre possibilità per costruire un futuro professionale coerente con le proprie passioni e competenze. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “YoungME”, finanziato dai fondi PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021–2027, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile sul territorio.

All’evento parteciperanno anche le Forze Armate, le Forze dell’Ordine e corpi istituzionali, insieme a numerose realtà associative locali, con l’intento di sensibilizzare e orientare i giovani verso percorsi di cittadinanza attiva e carriere nel settore pubblico e della sicurezza.

Stand espositivi istituzionali

Sono previsti stand espositivi istituzionali, spazi dedicati alla presentazione dei ruoli e delle opportunità di carriera, e un’esposizione di mezzi operativi nelle aree appositamente allestite, con il supporto logistico del Comune. Durante le tre giornate, i partecipanti potranno confrontarsi con docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e professionisti, grazie a momenti di networking e confronto diretto presso gli appositi stand e i workshop previsti nella Sala Laudamo del Teatro di Messina. Saranno presenti anche progetti e stand dedicati agli under 35, per aiutare i giovani a costruire percorsi personalizzati basati sui trend del mercato e sui propri interessi. Opportunity Day Messina è molto più di una fiera dell’orientamento: è un’occasione concreta per conoscere, scegliere, formarsi e dare il via a un futuro professionale costruito con consapevolezza e visione. Come recita lo slogan dell’evento: “La tua scelta parte da qui”.

Si segnala per la stampa l’appuntamento alle ore 12, domani, presso Piazza Unione Europea, per il taglio della torta inaugurale realizzata dall’I.I.S. Antonello da Messina, alla presenza delle autorità istituzionali.

