Open day Breast Unit, al GOM di Reggio Calabria 350 visite | FOTO

Un’importante iniziativa per la salute femminile si è svolto oggi presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Si tratta dell’Open Day della Breast Unit – Centro Senologico. L’evento, organizzato in collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria e numerose Associazioni di volontariato, ha avuto lo scopo di sensibilizzare alla prevenzione e far conoscere i servizi altamente specializzati del Centro, ed ha visto una grandissima partecipazione. Si è trattato di una giornata dedicata alle donne che stanno affrontando patologie senologiche o che, semplicemente, desideravano informarsi circa i rischi dell’insorgenza di queste malattie.

Nella Breast Unit, infatti, sono state effettuate consulenze gratuite e offerti consigli utili circa la prevenzione ed i percorsi di cura. L’evento è stato un vero successo: hanno infatti aderito all’iniziativa 350 persone. 250 sono state visitate quest’oggi mentre le ulteriori 100 verranno ricevute nei prossimi giorni.