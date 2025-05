Omicidio a Lamezia: padre uccide il figlio, vittima condannata per estorsione ai danni dei genitori

StrettoWeb

Era stato condannato per estorsione nei confronti dei genitori Bruno Di Cello, il giovane ucciso ieri a Lamezia Terme dal padre, guardia giurata in pensione al culmine di una furiosa lite. Francesco Di Cello, che si è costituito subito dopo il fatto delittuoso, dalla tarda serata di ieri si trova in carcere dopo aver confessato quanto fatto. Intanto, sarà fissato nelle prossime ore l’interrogatorio di garanzia per l’udienza di convalida del provvedimento nei confronti di Francesco Di Cello.

