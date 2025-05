“Odio mio figlio”, a Bagnara presentato il nuovo libro di Vincenzo Laurendi | INTERVISTE

StrettoWeb

E’ stato presentato, presso il Salone della Pro Loco di Bagnara Calabra, il 18° testo del professor Vincenzo Laurendi. Il libro si intitola “Odio mio figlio”, un romanzo sulla pedofilia e la violenza che ha visto la collaborazione dell’artista Maria Concetta “Magilla” Torre per la copertina, di Martina Muci per il dialetto salentino e della professoressa Sara Nomellini per il fiorentino.

All’iniziativa erano presenti, tra gli altri, il Presidente Bruno Ienco ed il consigliere comunale Rocco Fedele. Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: