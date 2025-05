Occhiuto: “basta parlare solo di problemi, la Calabria ha eccellenze da mostrare”

StrettoWeb

“Chi ha governato negli anni passati non faceva che lamentarsi, parlare dei problemi, invece la Calabria è una regione straordinaria e noi dobbiamo fare come le nostre imprese che non raccontano i loro problemi ma mostrano le loro eccellenze”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, nello stand della Regione dove è stato inaugurato stamattina Artigiano Anteprima d’Estate a Fiera Milano. Sono oltre 100 le aziende artigiane e agroalimentari calabresi presenti, che così avranno l’opportunità di presentare e valorizzare le proprie produzioni. “Tante micro e piccole imprese che hanno prodotti straordinari ma non la capacità di mostrarli fuori dalla regione – ha aggiunto Occhiuto – e noi vogliamo fare una politica di sostegno”.